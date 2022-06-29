知名蘋果分析師郭明錤表示，根據其最新的調查結果，蘋果為iPhone手機自行打造的5G通訊晶片可能已經失敗，這表示在2023年下半年，高通仍將是iPhone唯一、獨家的5G通訊晶片供應商，供貨占比將達到100%，而非高通先前預估的達20%。

受此消息激勵，高通逆勢勁揚3.48%，收在131.60美元，成為今天盤面上極少數的亮點之一。蘋果則下跌2.98%，收在137.44美元。

天風國際分析師郭明錤在推特上的發文，意味著蘋果2023年推出的iPhone手機仍可能採用高通的5G數據機晶片，而非其自行研發的技術。

雖然iPhone 13和其他最近推出的蘋果智慧手機仍然使用高通的X60數據機晶片連結4G和5G網路，但蘋果在開發無線網路連結技術上一直動作頻頻。蘋果在2019年收購英特爾的數據機晶片事業，當時即引發該消費電子巨頭正在開發行動通訊晶片，並計畫最快在2023年採用自家技術的臆測。

郭明錤表示，他預期蘋果仍將繼續開發5G通訊晶片。

高通目前正持續進行晶片事業的多元化布局，將重心從手機轉向車用半導體和低功耗應用等新市場。

該公司此前提出樂觀的財務預測，其中包括在2023年占iPhone手機數據機晶片供應約20%，意味著高通的成長不需要仰賴蘋果業務。

蘋果拒絕對此消息發表評評。高通尚未回應媒體置評請求。

即使周二逆勢上漲，受到科技股普遍走弱影響，今年以來高通股價仍然下跌了約3成。