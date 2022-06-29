日本女星小百合（日文名字：早川小百合），曾在澳洲、大陸留學，為了調查台灣茶產業而來到台灣，因為喜歡上台灣便決定到此留學，2018年更決定定居台灣，在台灣演藝圈發展。目前在台灣的小百合開設自己的youtube頻道，日前更新一則影片，大方公開自己的美胸祕訣，引起不少粉絲留言討論。

小百合透露她剛來台灣時有學到一個詞「事業線」，當時有觀眾留言給她「妳穿得很漂亮性感，有事業線，妳真的很敬業」，讓小百合很驚訝穿得漂亮就會有人誇敬業。她提到自己是高中開始就有觀念，胸要大腰要細才能算是好身材，日本也有許多讓胸部變大的偏方，例如吃一整顆高麗菜當一頓飯，或者喝牛奶、豆漿、捏重要部位等，為此小百合也嘗試過吃泰國的豐胸食品，她表示服用過後胸部確實有稍微漲一點點，但只要不繼續吃，胸部就會縮水。

為此，她整理了一些胸部保養方法，影片中小百合穿著白色比基尼，一手拿著蓮蓬頭對著自己身上灑，乍一看有些謎片的感覺，小百合解釋：「我洗澡洗身體的時候，會用沐浴乳按摩胸部」，她接著示範保養方法，將沐浴乳從手臂推開，將腋下的副乳推回胸部，接著反手沿著淋巴腺推回胸部，示範動作時不時會擠壓到美胸，波滔胸湧的畫面讓觀眾血脈賁張。不少網友在底下留言：「小百合就是很性感美的，身材也真的好」、「好有誠意的影片，讚讚」。