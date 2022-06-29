桃園市長鄭文燦29日在防疫會議中宣布，下周再開26處社區接種站，周三是BNT與高端，周五、六是莫德納與高端，不限年齡、不限劑次，全齡都能施打，將由公所發放通知單到家戶鼓勵踴躍施打，他直指，仍有逾半長者尚未施打第4劑追加劑，希望3天再加強一下。

「全齡都能施打！」鄭文燦說，桃園整體疫苗覆蓋率為六都第一，新冠肺炎死亡率也是六都最低，為持續提高疫苗覆蓋率，規畫在7月6日、8日及9日，3天全天開設26處社區接種站，提供12歲以上符合接種資格者，不限年齡、劑次的疫苗接種服務。

鄭文燦說，7月6日將提供BNT與高端疫苗、7月8日與7月9日則提供莫德納與高端疫苗，其中BNT要滿12歲以上、12至17歲需家長陪同，莫德納要滿18歲以上，高端要滿20歲以上，呼籲符合資格民眾踴躍施打疫苗。

「還有逾半長者沒出來打！」鄭文燦提到，3天雖然不限年齡、不限劑次，但針對65歲以上、原住民族55歲以上的長者，各區公所將造冊發放第4劑接種通知單，期盼提高長者第4劑覆蓋率，市府會提供免費愛心計程車接送長者往返社區接種站，完成接種的長者還可領取700元禮卷、2劑快篩試劑及桃園好米1包。