俄羅斯周一在G7峰會期間，對克列緬丘格（Kremenchuk）一座有千人在內的購物中心發動空襲，根據週二消防員救災與搜索的結果統計，在此次空襲中有18人死亡，36人失蹤，並有59人受傷。與此同時，烏克蘭多地都有消息指出俄軍持續發動空襲轟炸。

克列緬丘格（Kremenchuk）一座有千人在內的購物中心遭俄軍空襲。

對購屋中心的轟炸造成大量死傷，也引發全球的譴責浪潮，烏克蘭總統在安理會直指俄羅斯是「恐怖主義」國家，俄方則反擊烏克蘭是在安理會上做「公關宣傳」，要求西方給更多武器，法國總統也表示俄羅斯的行為是新的戰爭罪行。

此外，俄方也否認購物中心中有人，並指他們是攻擊附近的軍火庫；俄國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）表示，戰機當時向裝有西方武器的軍火庫發射精確制導飛彈，軍火庫引爆後的火苗點燃了購物中心，基輔則表示那裡根本沒有軍事目標，倉庫裡也沒有武器。

俄羅斯的聲明與死者、失蹤者和倖存者的的遭遇互相矛盾，失踪人員的親屬在購物中心殘骸對面的一家旅館裡排隊，救援人員在那裡設立了基地，有些人淚流滿面，點燃蠟燭，獻花，向死者致敬。

而針對烏克蘭其他地區的空襲仍在持續，中部第聶伯羅州（Dnipro）的州長Valentyn Reznychenko表示，俄羅斯對該地發射了6枚飛彈，其中3枚被防空系統截落，該地鐵路設施和一家工業公司被摧毀；黑海城市奧恰基夫（Ochakiv）週二也遭遇襲擊，有公寓建築遭到破壞，造成2死6傷，死者中有1名6歲兒童，另有6人受傷，其中4名兒童，1名3個月大的嬰兒處於昏迷狀態。

Saw this on tiktok, posted a few hours ago.



I think they’re the Lviv strikes from like a month ago but i’m not sure. They might be chernihiv or dnipro today. pic.twitter.com/yi6at0C7VZ — War Monitor (@WarfareReports) June 29, 2022

儘管遭受多方面譴責，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）仍發出挑釁，稱俄羅斯將繼續進攻，除非烏克蘭投降並滿足俄羅斯的要求承認目前為止武力占領的地區的控制權，敵對行動就會在一天之內停止。