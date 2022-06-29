為加強扶植在地航太業者爭取國際訂單，今年7月高市經發局將攜手國立高雄科技大學，舉辦全台唯一的航太板金成形與多軸加工應用實務研習班，邀請專家開課並實作演練，在地業者可享全部30小時課程全額補助。

高雄市經發局長廖泰翔表示，經發局已連續4年舉辦5場NADCAP（National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program，國際航太和國防工業供應商認證體系)系列課程，協助多達47家次業者取得認證證書，也依市場需求滾動調整政策，去年邀集11家業者成立「航太研發產修聯盟」，媒合業者投入國機國造與軍機維修。

廖泰翔說，今年因應後疫情時代國際訂單回溫，特別針對業者最迫切需要的金屬加工領域規劃系列培訓課程，與全台學校中唯一擁有2米以上五軸加工機的高科大合作，建構在地航太金屬加工技術能量、培育在地人才。

高科大金屬產品開發技研中心主任林栢村說明，板金成形與多軸加工是航空板金零件製造的重要核心技術，高科大是在地唯一開設此專業課程的學校，擁有產業規模等級的航太零組件製造場域，專業設備含新進伺服沖床、大型五軸及三軸加工機等。

林栢村強調，高科大已於今年通過科技部核准成立「APM航空零件製造產學聯盟」，將持續透過產學合作提升航太技術，運用校內航空零組件製造場域協助在地產業發展，滿足產業多元化技術需求。