亞泥(1102)今(29)日舉行股東會，關於電價一口氣漲了15%，董事長徐旭東指出，台灣電價和鄰近國家相比是比較低，要做一些調整，但很多事情可能溫柔一點，會比較好一點嘛！我們目前還是在轉型當中，煤是用得比較多，要取代煤，大家也是在努力，儘量向綠色的電在努力當中，政府也很用心地在找，可是有些事情不那麼容易趕上，以這個角度講，我們要加強努力。

電價大漲對亞泥的影響，徐旭東無奈的說，每個地方要調漲這麼多，難免總會有點影響，以這個角度講的話，我看有些影響，但是能源的問題是世界目前最大的一個問題，因為油價不下的話，它也不可能下來。

亞泥總經理李坤炎說，電價調漲多少都會影響，不過最重要現在是，我們在做節能減碳並增加效率，預期成本將增加幾千萬的影響。

徐旭東強調，今年初就開始調整自己，如何節省電力、節省用電，每個部門節省電，這是最基本的，但是有些是跑不掉，要更努力，希望這個電費，儘量比較舒服一點地調整，調整要調整，但是可能這麼用力地一下子，不太習慣！