常在網媒「放言」撰寫政治評論的立委余天前助理黃麒儒，因去年需款孔急，涉嫌假冒余天服務處名義，向康和證券佯稱余要辦餐敘，詐取20萬元餐費，事後請求社團法人「台北市角落關懷協會」出具不實發票核銷，經康和證券向余天查證，余天才知被冒名詐騙，向調查局檢舉，台北地檢署29日依詐欺、違反商業會計法起訴黃男及黃妻吳惠玉、「角落關懷協會」理事長連美滿3人。

依黃麒儒臉書上撰寫資歷，目前擔任財經政論評論家、專欄作家，2017年2月至2018年4月曾任立委國會辦公室法案助理，2018年起在周玉蔻成立的網媒「放言」（Fount Media）擔任直評專欄欄主，撰寫政治文章，他是國立東華大學經濟學博士、曾任大學兼任助理教授、台大財金系博士後研究員。

起訴指出，黃麒儒於2020年8月至去年9月間曾任立委余天國會助理，負責協助草擬質詢稿、法案連署及提案、審查預算及處理人民陳情等業務，因接受民眾陳情案件結識康和證券游姓顧問，去年4月間因經濟狀況不佳，以LINE聯絡游，佯稱余天服務處辦餐敘，開銷很多，請康和證贊助50萬元餐費。

康和證考量為繼續與立委維持良好關係，向董長陳報後同意贊助，但因非選舉期間無法以政治獻金名義贊助，需檢具餐費發票才能核銷，且額度僅能20萬元內。

黃男透過妻子吳惠玉聯繫「角落關懷協會」理事長連美滿，請求連女協助開立發票核銷，吳女即於去年4月26日到記帳士事務所，拿走協會發票專用章，偽開3張金額共20萬元的不實發票，將發票交給黃男，黃再轉交發票給康和證券，詐取20萬元。事後康和向余天詢問贊助餐費細節，余天不知情，才知遭冒名詐騙。余天向調查局檢舉偵辦。