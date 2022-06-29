台股加權指數29日開低在15,365.54點，權王台積電（2330）開在496點，較28日小跌1.5元，聯發科（2454）開低在644元，半導體雙王表現疲弱，航海王長榮（2603）除息後，股價向上，但陽明（2609）、萬海（2615）卻走跌，台股早盤賣壓沈重，指數大跌逾150點。

美國消費者信心數據重創市場氛圍，不但引發經濟衰退疑慮，也讓即將到來的超級財報周蒙上陰影，衝擊美國四大指數28日全面重挫。

道瓊工業平均指數6月28日終場下跌1.56％（491.31點）、收30,946.99點。那斯達克指數下跌2.98％（343.06點）、收11,181.54點。費城半導體指數下跌2.63％（71.4點）、收2,642.07點。

國票投顧指出，27日台股盤中雖有回測五日均線，之後買盤隨即湧入，終場以下影線黑K作收，顯示下方買盤積極。此外，日KD低檔黃金交叉，MACD柱狀體跌幅收斂，加上台股整體呈價跌量縮態勢，預期仍具反彈契機。

惟留意各國通膨持續維持高檔，並相繼宣布升息政策，降低股市上漲動能，因此，短線不宜過度追價。

在操作方面，聚焦具有政策面題材的綠能、儲能概念股，有望在盤勢震盪之際，持續扮演資金聚集要角，短線也可留意電子紙族群。

6月份即將結束，月營收將陸續公布，屆時業績成長的個股，將格外獲得買盤青睞。