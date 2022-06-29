《SPYxFAMILY間諜家家酒》在Netflix播出後瞬間攻佔台灣前十名榜單，其中安妮亞「呵」的笑臉表情包更是一舉奪得「安妮亞最佳表情投票」活動冠軍，隨著《SPYxFAMILY間諜家家酒》熱度不斷竄燒，也讓該動漫在《DailyView網路溫度計》人氣動漫網路口碑排行榜位居第一名寶座。

▲「間諜家家酒」位居網路溫度計的人氣動漫網路口碑第1名。

近日有補習班貼出大學學測錄取榜單，其中一名北一女學生以雙料榜首錄取台灣大學資訊工程學系，除了驚人的好成績讓眾人欽羨，許多眼尖網友也發現該名女學生面貌形似《SPYxFAMILY間諜家家酒》的安妮亞，不僅掀起千名粉絲瘋狂朝聖，從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統也可見「北一女『安妮亞』考上台大資工」話題在短短一日迅速衝上1,115筆網路聲量。

北一女「雙料榜首」神似安妮亞！網友瘋狂朝聖：獲得8顆星星了

10日台北一間補習班上傳高中升大學申請入學榜單，其中北一女笪姓女同學以滿級分雙料榜首成功錄取台灣大學資訊工程學系，照片曝光後也被不少人發現笪姓女學生不只和《SPYxFAMILY間諜家家酒》的安妮亞同為妹妹頭瀏海與短髮，就連眼神也極為神似，貼文吸引近5000名網友按讚朝聖，「居然上台大，太優雅了」、「時間過得真快，安妮亞都大學了」、「看來安妮亞獲得8顆星星了」、「很明顯是皇帝的學徒」、「皇帝的學徒，90級分安妮亞」、「安妮亞每科都15級，wakuwaku」。

女學生的特殊姓氏也引發網友好奇，「雖然我不知道他的姓，但我的直覺跟我說唸安」，也讓該補習班班主任出面解釋其實是唸「答」，事後也透露「剛開始想說為啥一直出現安妮雅的名字...後來上網查詢才知道是動漫人物...前幾天才上Netflix追完卡通，不得不說還真的蠻好笑」。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年06月26日至2022年06月27日。資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『北一女『安妮亞』考上台大資工』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。