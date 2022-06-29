男星李沛旭被譽有「最強綠葉」的稱號，在《犀利人妻》飾演郝康德、《小資女孩向前衝》飾演史特龍打開知名度，不料李沛旭在昨（27）日分享一段拍攝證件快照的影片，卻突然在留言區爆粗口回覆網友訊息，消息瘋傳後也備受關注，從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統中也可見「李沛旭爆粗口事件」網路聲量在短短一日就累積逾811筆討論。

拍證件照被網友糾正露齒笑？李沛旭突爆粗口：這類留言應該避免智障李沛旭

27日在臉書分享自己前往拍攝證件快照的畫面，眼見他端正坐在椅子上、露齒笑拍攝照片，有好心網友便留言提醒李沛旭，「咦？我記得這類證件照應該要避免露齒的？」，沒想到李沛旭2小時後突然爆粗口回應「咦？我記得這類留言應該要避免智障的？」

該名網友見狀後表示「唉！證件照規定細節在網路上搜尋都能找到，請自行參考。不過是善意提醒，有必要這麼嗆？」，李沛旭看完再次回覆「唉！智障看事情都看不到細節，所以自行智障。不過是照樣照句，你都不是嗆有必要說我嗆？」

李沛旭IG限時動態開轟酸民！截對話狂嗆：智障總藏在細節裡

事後李沛旭將兩人對話發佈到個人IG限時動態，表示「若要人避免，除非己避免，善哉善哉」、「原來智障總藏在細節裡」，並曬出粉絲截圖影片中沒有露齒笑的片段，直呼「好險我絕大部分的鐵粉智商都是高的」，甚至透露有酸民為了他開了四個帳號，「我說過了，酸民是一種很奇特的生物，以前都會覺得你們真的很閒，生命中都沒有別的重要的事了嗎？後來發現李沛旭我就是你們生命中最重要的事了」。

李沛旭回覆掀起兩派網友論戰！網抓細節：證件照實際選出來洗的沒有笑

後續也被PTT鄉民以「李沛旭怎麼了？」為題轉發，好奇「以前我記得很健談，結果常常被說情旭化，我還蠻喜歡他，很帥、搞笑、講話也算有料，可是突然變這樣，李沛旭怎麼了？」該則貼文也引起網友討論，「這回覆蠻過分的」、「網友語氣很普通，幹嘛突然人身攻擊」、「沒頭沒尾忽然爆氣？」、「今天的情旭，小波動」、「那個人只是提醒用語還好啊」、「公眾人物這樣不是做自己，根本一點公關能力都沒有」、「可以告了，錢其次，這種回覆我當事人的話一定告」。

也有人緩頰認為「他一直都這樣不是嗎？」、「他講話一直都這樣啊！也沒在顧及什麼形象問題，做自己好自在」、「不能看單一事件，說不定這個粉絲平常都過度熱心」、「真的拍的時候沒露齒啊，這名網友根本沒看清楚吧，不過李確實是兇了點」、「李沛旭雖然影片裡面有笑，但他實際選出來洗的就沒有笑，證件照都會拍個兩三次，他笑大概拍好玩的或是給旁邊的人側拍的」。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年06月26日至2022年06月27日。資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『李沛旭爆粗口事件』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。