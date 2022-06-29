說到6月份上架的Netflix影集，《紙房子：韓國篇》絕對是網友最熱烈討論的熱播韓劇之一。雖然話題熱度節節攀升，不過開播後卻是評價兩極，有人稱讚刺激精彩並巧妙融合韓國元素，也有人認為劇情根本是直接把原作複製貼上。

翻拍西班牙神劇 《紙房子：韓國篇》結合韓國元素 未演先轟動

西班牙原版《紙房子》在推出第5季後劃下句點，是「Netflix史上最多觀看紀錄」的非英語影集，精彩絕倫的劇情讓它被影迷封為「史詩級的神劇」，目前位居《網路溫度計》歐美劇口碑排行榜第5名。

▲西班牙原版《紙房子》位於網路溫度計歐美劇口碑排行榜第5名。

《紙房子：韓國篇》翻拍消息公開後更是讓原版粉絲激動不已，劇情以即將統一的朝鮮半島為背景，藉由南北韓議題的獨特性，拍出韓國篇專屬特色，同時將經典的達利面具替換為韓國傳統的「河回面具」，隱喻對階級和權力的諷刺。

劇情根本複製貼上？韓版《紙房子》開播評價兩極

雖然影集上架前就在網路上造成轟動，影迷的期待值也相當高，然而《紙房子：韓國篇》開播後卻迎來兩極評價。根據PTT與Dcard等論壇的討論，部分網友認為這部熱播韓劇還原度很高，而且節奏更緊湊、不冗長，適合沒有看過原作的人欣賞，「劇情走向跟原版一模一樣，覺得看到有點無聊，但還是推薦給沒看過原版的人看，其實拍得還不錯」、「沒看原版覺得韓版好看的+1」、「我也是也原版看了一集一直看不下去，反而韓版目前覺得還不錯」。

另一派的意見則認為劇情根本是「複製貼上」，創新程度不高、沒有新鮮感，相較於只是換語言說故事，網友們更期待《紙房子：韓國篇》能走出自己的風格，「只是一個複製版的紙房子，本來認為不同版本沒必要比較兩邊演員怎樣，結果因為複製的太徹底，不去比較都覺得難」、「跟原版的緊張感是真的差了不少」。

熱播韓劇《紙房子：韓國篇》超夯 開播四天聲量飆破2千筆！

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察，《紙房子：韓國篇》自6月24日於Netflix上架後，網路討論熱度持續延燒，開播不到一週就累積超過2,478筆網路聲量，絕對堪稱近期最夯的熱播韓劇之一。

上架首日就創下500筆聲量，多數網友都對《紙房子：韓國篇》開播感到相當興奮，直呼「期待值爆炸」；目前聲量最高點則落在6月27日，網友熱議重點多集中在「韓版紙房子真的跟原版差很多嗎？」等相關討論。可見粉絲們對影集評價雖然褒貶不一，但話題熱度依然不減！

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年6月21日至2022年6月27日。資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『《紙房子：韓國篇》』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。