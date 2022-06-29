高齡86歲的知名編劇兼導演伍迪艾倫（Woody Allen），曾指導過《安妮霍爾》、《午夜巴黎》、《藍色茉莉》等多部叫好又叫座的經典電影，甚至被知名影評人羅傑埃伯特（Roger Ebert）譽為 「影壇瑰寶」，在影視界佔有相當重要的地位。不過，近日他與男星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）開啟IG直播採訪時，卻透露自己考慮退休「因為現在拍片已感受不到快樂」，引起網友熱烈討論。

伍迪艾倫近日接受演藝圈老友亞歷鮑德溫的IG採訪，暢談自己的近況，伍迪艾倫卻表示可能拍完職業生涯的第50部執導電影，也就是下一部新電影完成後就考慮退休。他認為現在的電影於電影院上映後幾個月，就會流入串流媒體或是電視上播放，對他來說少了很多樂趣，「因為以前電影上映後，會得知可能有500人、1000人一起看我的電影，感覺曾經很不錯」，而現在到了串流媒體上，他就失去了以前電影上映時的快感及興奮感，因此他打算再拍完一部片，感受一下後就正式退出影壇。

而不少網友看到這段直播後，都紛紛留言「果然是有藝術追求的人」、「其實你只要開心、好好活著就好」、「以前的電影都是經典」、「可惜了」、「不要啊！這樣就沒好電影了」、「希望他還能和女神們合作一部片」、「是可以退休了，年紀也大了」意外掀起熱議。