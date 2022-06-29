央行總裁楊金龍今天出席111年度金融資訊系統年會，並以「數位轉型的央行貨幣」進行專題演講。楊金龍表示，央行將以第二階段試驗結果為基礎，進行意見調查，並完成「廣泛溝通，以獲得社會大眾的支持」、「精進平台設計，採用更穩健成熟的技術」，及「研議堅實的法律架構，訂定法制規範」等三項工程後，才會決定推出CBDC的後續規畫。

執行CBDC第二階段試驗的金融機構包括：上海銀行、國泰世華銀行、台新銀行、中國信託銀行、及財金公司。此外，今年會場還有票據交換所與集保結算所，以及7-11、寶雅、全聯、台新創意加、中信兄弟、台灣大車隊、路易莎、中信自動販賣機、全家、台灣導盲犬協會等10家特店的通力合作，促成今天大會的展演。

新冠肺炎疫情逐步改變民眾消費習慣及企業服務模式，更成為「數位支付」及電子金融服務的催化劑。為表彰「電子金流業務」推動績優單位，本次年會特別邀請到中央銀行楊金龍總裁金融監督管理委員會邱淑貞副主委以及財政部阮清華政務次長蒞臨頒獎，頒發「跨行系穩定獎」、「跨行業務推展卓越獎」及「跨行服務創新獎」予臺灣銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、兆豐銀行、淡水一信、中華郵政、台新銀行、中國信託銀行、以及南資中心等績優單位，計頒發18項獎座。