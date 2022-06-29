愛比科技（6858）以銷售自有品牌「IPEVO」之專業視訊溝通產品，在美國K-12（幼稚園到十二年級）公立學校已取得競爭優勢，獨立研發的影像編輯處理軟體，更已擁有超過百萬下載使用者。愛比科技今年起亦將擴大通路佈局與海外據點設立，計畫在澳洲、亞太區與歐洲設立新海外營運據點，並同時持續拓展跨國大型代理商，目標今年內將通路的區域覆蓋率提升為目前的兩倍，加速公司目前在全球GDP前30大國家的產品滲透率，隨著ISTE2022的產品推廣，與客戶的直接互動體驗，新產品量產出貨，將挹注公司新的營收成長引擎。

愛比科技於6月26日至29日在美國紐奧良市所舉辦2022年ISTE(International Society for Technology in Education)展覽中，愛比科技將展出多種規格沉浸式視訊溝通新體驗，爭取更多國際客戶合作。

ISTE是美國最大的教育科技展，每年都會吸引近兩萬教育業者、廠商參與其中。在今年的展覽上，愛比科技推出多款混和式學習與商務的協作產品，打造沉浸式視訊溝通新體驗，今年將首度展示設計新穎的便攜式視訊會議攝影機和互動式白板系統，以及自行開發的AI智能視訊應用軟體Eyestage。

愛比科技指出，隨著政府與醫院文件電子化發展、銀行業務流程改善需求等趨勢，公司並已提前作足在商業應用市場的佈局準備，除最新的便攜式視訊會議攝影機，亦已投入開發高架掃描器解決方案，並同時於ISTE2022亮相，全新的V4K-S是一款易便攜的多功能掃描器，同時具備掃描及實物攝影機功能。搭配愛比科技自行開發的AI智能掃描軟體，具有Al圖像處理模式，圖片轉文字，將彎曲頁面的自動展平及文檔裁剪功能，能大幅提高掃瞄效能。可望搶進金融保險、法務採證與醫療電子化等多個市場應用領域。