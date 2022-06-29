羅智強臉書大讚侯友宜。（截圖自羅智強臉書）

在男童恩恩案中，綠營對新北市長侯友宜「狂轟濫炸」絲毫不收手，不過，侯的民調在政治人物中，被信任指數仍然居冠，國民黨前台北市議員羅智強今天在臉書中指出，支持侯民調領先的重要指標，就是新北市民「有沒有過得更好」這一點，人民心中自有感受。

羅智強指出，當中央執政的民進黨黨鋪天蓋地操作侯友宜「支持度崩盤」時，實際上，根據最新公布的《美麗島民調》，新北市長侯友宜的民調，儘管較之前降低，但信任指數還是所有政治人物排名第一，支撐侯友宜「被信任度」的狂風中不倒的根基，到底是什麼？

羅智強表示，他認為其中一個很重要的指標，就是新北市民，「有沒有過得更好」這一點，人民心中自有感受。以六都從2014到2020年來看，「每人可支配所得」成長率最高的是新北市，高達36.09%，遠遠超過其他縣市，這表示新北市民「實際可以消費的錢」增加最多，這是市民最能感同身受的，也是一個城市進步、欣欣向榮非常重要的指標。

羅智強並指出，侯友宜的強在市政、強在做事，這點的確反映在市民的生活水準上，但是要在政治紛擾的台灣擔任首長，有時候光「會做事」、「讓人民生活變好」還是不夠的。這一段時間，民進黨之所以可以開啟「狂轟濫炸」模式，考驗的其實是一個首長對危機的處理、對民心的掌握。侯市長，好市長，加油吧！

網友並在羅的臉書上紛紛按讚留言：「政治無情、認真做用心拼」、「相信百姓的眼睛及智慧！」、「新北市 加油」、「他們謊言會一直講到人民相信為止」、「侯市長 加油」。