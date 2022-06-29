影／電價飆漲惹民怨憂通膨加劇 王美花最新說明

電價將在7月進行調漲，其中用電大戶最高一次飆漲15％，蔡政府的能源政策引起各界不滿，不過經濟部長王美花今（29）日反擊表示，台灣目前仍有核能在運轉中，會持續使用到年限到期，而核二1號機是因新北市府不讓蓋乾貯，才會停早停止運作。

王美花今（29）日表示，最近有一些政治語言提到台灣能源政策有錯，造成價格大漲等，但這次原料大漲是全球性的問題，且漲幅是過往的3、4倍，包括美國、日本、歐盟、法國、英國等，有在使用核能的國家，一樣面臨電價調漲的問題，且漲的比台灣還要多。

王美花指出，台灣並非現在就廢核，至目前為止仍有核能在運轉中，且會使用到年限到期，甚至核二1號機是因新北市府不讓蓋乾貯，導致燃料棒無法從燃料池中取出，最終才提早停止運作，若中央與地方無法合作，這是沒辦法解決的問題。

王美花強調，本次燃料大漲確實造成台電很大的虧損，就算是現在拍板的漲幅，也僅能反應部分成本，讓電價較合理化，沒辦法直接讓台電變成不虧，「穩定供電，是我們國人最需要的事情，所以我們在穩定物價跟台電的財務還可以穩定運轉之下，才做了這樣的調整」。