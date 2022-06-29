儘管也有通膨壓力，不過在抗疫規範鬆綁後，日本消費陸續回籠，5月當地零售銷售，就年增率來說已連續3個月都是成長的。不過，月增率的增幅卻是愈來愈小。

日本29日官方資料，5月零售銷售年增率，略高於市場預估值3.3%。日本政府從3月鬆綁抗疫政策後，年增率就從3月0.7%，開始爬升到4月3.1%，然後5月3.6%。

不過，該指數經季節性因素調整後，在月增率方面，5月份僅增0.6%，4月為1%，3月則是2%，成長有向下的趨勢。日本5月初度過的黃金周，是新冠病毒爆發以來，首個沒有嚴格社交禁令的長假。

由於日本經濟成長重度依賴民眾消費，因此，當地GDP在2022年首季衰退0.5%之後，本季的季增年率有希望上看4.1%。不過，原物料價格大增以及日圓貶至24年低點，也造成當地民眾日常生活負擔變重。

7月初，日本將要舉行參院改選，雖然日相岸田文雄還是會取得勝利，不過，大部分沒加薪的日本上班族在錢變薄的情況下，相信對當今政府的支持度應該也會下滑。