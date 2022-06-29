匯豐(HSBC)周二表示，歐洲的股票今年每股獲利可能會減少6.4%至8.5%之間，表現劣於先前預期的增加11%。

目前投資人都在擔心經濟放緩和貨幣政策的緊縮。隨著各個主要經濟體對抗創紀錄的通膨，投資人擔心各大央行加大升息，從而引發衰退的可能。

泛歐Stoxx 600指數今年以來已下跌14%，倫敦富時指數則跌0.4%。

有跡象顯示，投資人對西班牙股市重新燃起興趣，匯豐將西班牙股市從減持上調為增持。但是由於惡化的前景，將德國股市從中立下調為減持。

隨著通膨數據高過預期，美股和歐股在六月都遭到拋售，匯豐稱此次的拋售為「投資人信心的分水嶺時刻」。

匯豐認為，與美聯準會相比，歐洲央行地抗通膨的措施更為漸進和溫和，這將導致人們更加擔心，歐洲央行在對抗通膨方面仍然處於落後。

在歐股主要板塊中，匯豐上調了必需和非必需消費品股，下調了基礎原料股和房地產股。