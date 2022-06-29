集保結算所受金管會委託建置的票券金融公司數位監理申報機制上線已滿1周年，自7月1日起，將全面採用顆粒化資料（Granular）取代金管會檢查局單一申報窗口，正式啟動票券金融公司應用程式介面（API）單軌申報，讓申報既輕鬆又有效率。

為推動台灣數位化監理科技發展，數位監理申報機制去年6月正式上線，提供票券金融公司採API自動化申報、線上驗證資料正確性、串連金融周邊單位顆粒化資料、提供監理機關視覺化監理資訊，以及建立即時警示通知等多項智慧化監理功能。

集保結算所指出，數位監理申報機制基於票券生命周期最長可達1年特性，與單一申報窗口維持1年雙軌併行作業。經統計，採行顆粒化資料蒐集方式累積的監理資料量為過往的50多倍。

集保結算所表示，上述財務、業務及授信等多面向顆粒化資料，以一致運算公式向上堆疊成多層次監理資訊，強化資料的可比較性及彈性，並透過視覺化儀表板技術，讓監理機關得以向下深入探勘、快速聚焦核心，即時掌握全市場及個別機構風險狀況。

集保結算所董事長朱漢強表示，數位監理申報機制已運用顆粒化資料，逐步搭建堅實的大數據基地。因應數位金融快速發展，更積極規畫運用機器學習，將AI技術結合監理科技場景，提供全市場智能歸戶，開拓申報異常檢測、發行人行為分析等預測性分析功能，讓追蹤金融活動更容易。未來將持續應用新興技術，協助監理機關打造更穩健的金融市場。