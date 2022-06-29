開發金(2883)旗下凱基銀行統籌並擔任管理銀行之裕融租賃聯合授信案。裕融租賃為裕融（9941）旗下的大陸子公司，本次資金用途為償還銀行借款，及充實營運週轉金，募集3年期總金額人民幣10億元(約等值新台幣44億元)。

此聯貸案吸引共8家銀行熱烈參與，除凱基銀行及台新銀行擔任統籌主辦行外，包括合作金庫、上海銀行與新光銀行擔任共同主辦，另邀請高雄銀行、王道銀行與板信銀行參與，募集期間響應熱烈，顯現銀行團對於裕融租賃未來發展給予高度肯定與支持。

凱基銀行指出，裕融租賃有限公司為台灣裕隆集團旗下的租賃事業群，主要負責中國大陸地區的醫療設備、機器機械及綠能設備等融資租賃業務，近年雖受新冠肺炎疫情的影響，但2021年營收仍逆勢成長9.23%，達人民幣5.48億元(約當新台幣24.11億元)、稅前淨利達人民幣1.79億元(約當新台幣7.9億元)，整體業務及獲利動能強勁，此次聯貸案資金將有助裕融租賃產業規模升級，再創業績高峰。

近年裕融租賃也開始發展永續能源設備融資，投身綠色金融，這也與凱基銀行致力促進台灣綠能產業永續營運的理念不謀而合。凱基銀行積極響應政府推動ESG企業永續經營及綠色金融政策，未來將繼續秉持責任金融理念，運用核心業務協助客戶推動各項綠色發展，攜手客戶共同落實永續經營。