有些女孩戀愛後整個人容光煥發！但也有些人會變得鬱鬱寡歡，不但丟失了自己，還整日為另一半的事情憂心，把對方看的比自己還重；以下３星座女容易「戀愛腦上身」若無法掌握對方行蹤，就會非常焦心腦補各種壞結局！
#雙魚座
對愛情充滿浪漫幻想的雙魚女，腦中常自行上演偶像劇般的小情境！所以自然對於一些懷疑及擔憂會一起跟著腦補，像是不回雙魚女訊息，一次、兩次他們都還能理解，但需要有正當的理由，但若發生太頻繁，雙魚女就會開始小劇場，怕你出事、變心、出軌都有，整個負面想法爆棚。
#天蠍座
天蠍女的內心情感非常豐富，對於戀人也很專一，但也伴隨著強烈的佔有慾及控制慾！只要長時間連絡不到另一半，就會使天蠍女開始心煩氣躁，導致最後自己也無法控制生氣情緒，絕對會讓對方知道她現在「非常不爽！」並要你清楚知道自己錯了。
#巨蟹座
巨蟹女一戀愛願為對方付出全部，但也因此在感情中顯得卑微、缺乏自信！所以戀人的陪伴是能帶給巨蟹女強烈安全感的，若你沒有立刻回覆她們訊息、報備行蹤，就會開始患得患失，從自身檢討問題所在，也會緊接著擔心你的安全。
每個人對愛情的比重都不同，但懂得拿捏彼此相處最舒適的距離，不過度倚賴、掌控，不論是對自己或對戀人都是能維繫感情的保障。
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