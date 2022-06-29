經濟部前天宣布自7月1日起，調漲高壓及特高壓的產業用電大戶電價15％。對此，民眾黨立委邱臣遠今天表示，包含北捷、高鐵等大眾捷運及軌道運輸都在這次調漲對象中，將來勢必增加民眾每月不少的通勤費用。而五星級飯店也無法倖免，必須面對疫情及電價調整的雙重夾擊，呼籲政府漲電價應有配套措施外，經濟部應該規畫軌道運輸業減碳新收益。

邱臣遠指出，從2019年疫情爆發至今，交通運輸業連年虧損，其中北捷去年更是大虧50億元。今年日均運量較2019年減少近70萬人次，若電費上漲15％，將額外增加3億元用電成本；高雄捷運公司則表示，已經虧損7.5億元，電價調漲，將再增加約每年4500萬元的電費支出；桃園捷運公司表示，將增加3500萬元的電費。這些增加的電價成本，將來都可能透過票價調漲，轉嫁給民眾，不利大眾運輸經營。

為了維持這些大眾運輸產業的穩定運營，邱臣遠建議政府，既然國際供應鏈的節能減碳已經成為未來趨勢，為了幫助我國企業更容易達成減碳目標，經濟部應規劃軌道運輸業碳權收益，使其透過計算民眾搭乘大眾運輸的減碳效果，創設對應的減碳憑證。

同時，邱臣遠認為，政府應將大眾運輸產業的節能減碳效益，也納入目前政府大力推動的淨零碳排政策的一環，並出售減碳憑證給尚未達成減碳目標的企業，協助我國企業與國際減碳趨勢接軌。