婆媳問題太可怕，一名網友分享長輩那一代朋友的故事，朋友嫁人後與婆婆同住，有一陣子身體很不舒服，看中醫被提醒要注意吃下去的食物，才發現婆婆竟偷偷在她每天早上喝的牛奶下毒手，恨媳婦恨到要置她於死地，讓網友們聽了不寒而慄。

這名網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》表示，這是發生在長輩朋友身上的故事，指出這名媳婦婚後與婆婆同住，媳婦相當節儉，東西沒吃完會先拿去冰，之後想拿出來吃的時候，發現食物已被婆婆丟掉，理由是東西放久不新鮮，吃了對身體不好，媳婦聽完後沒想太多，直到有天聽見婆婆跟朋友的對話「我跟妳說喔，要讓一個人早點死，就把她沒吃完的食物丟掉，當那個人在人世間的福氣用盡時，就得回去了。」讓媳婦驚覺原來婆婆對她藏有這麼深的恨意，巴不得她早點死。

其中讓媳婦感到最毛骨悚然的是，有段時間她常常不舒服，去看中醫調理身體，醫師提醒她要多留意自己吃的東西，平時都自己煮飯的她，想起每天早上都會泡牛奶喝，懷疑是奶粉出問題，於是有天出門前在奶粉蓋子邊夾小紙片，果然回家發現紙片掉了，有人動過奶粉。

起先媳婦沒說什麼，直到有天小孩放學回家肚子餓，她便在婆婆面前泡牛奶給孩子與自己喝，當下婆婆臉色驚恐，她便心裡想說「既然妳那麼希望我死，那我就帶著妳的孫子一起去死。」

之後這段婚姻因為先生外遇加上婆婆的一些所做所為，這名媳婦決定離婚把孩子帶走。如今事隔多年，婆婆早已作古，而她現在也有孫子了，生活安穩。對此，網友紛紛留言：「這婆婆心太歹毒了，真是惡劣欸」、「居然在奶粉下毒，那時候應該要報警把她抓走」、「東西誰丟的就是誰消秏福報啊，當然是起心動念不善的婆婆要擔這個惡果」。