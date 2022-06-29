聯發科(2454)今(29)日宣布，與美國普渡大學合作，在印第安納州西拉法葉(West Lafayette)成立半導體晶片設計中心，並初步計畫朝晶片設計學位課程、下世代運算和通訊晶片設計等方向展開先進前瞻技術的研究合作。雙方合作是本次「2022 Select USA 投資高峰會」期間所達成的協議。

聯發科資深副總經理陸國宏博士表示，聯發科致力創新發展，長期與全球頂尖大學、研究機構及一流學者人才交流合作。藉由本次聯手，聯發科將接觸到頂尖的工程研究人才，培植未來半導體設計領域的新血，強化聯發科在尖端科技產業的技術能量。半導體產業正經歷巨大的成長，聯發科需要最優秀的人才持續創新突破，本次合作是聯發科擴展在美營運發展的關鍵策略之一。

聯發科已經與全球及美國頂尖大學合作發展先進研究近20年，而本次與普渡大學的合作又是另一突破。新的半導體設計中心直接設立在校園內，讓該校學生有機會看到自己的創新研究融入一個全球IC設計公司的產品設計或解決方案的一環。此次合作也將為印第安納州吸引高階半導體設計人才。

以工程教育聞名的普渡大學，校內擁有最先進的半導體晶片設施，以大學部來說，普渡大學工程學院是全美前十大工程學院之一，且在2022年成功蟬聯全美工程學院前四強。