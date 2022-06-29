消息面：

1.紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，央行將在7月會議上討論升息50或75個基點，但結果取決於經濟數據，他個人希望央行快速升息，並支持到今年底時基準利率升至介於3%～3.5%，而明年政策利率達到3.5%～4%也完全合理。但他強調這些升息動作並不會導致經濟崩潰，經濟衰退並非其基本預測情境，他認為美國經濟仍然強勁。舊金山聯準銀行戴利（Mary Daly）和聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）亦表示央行升息不會導致經濟衰退，戴利表示她支持迅速升息，以盡快冷卻需求。

2.美國商務部以協助俄羅斯軍防工業為由，將5家中國企業納入貿易制裁清單，為美國就俄羅斯入侵烏克蘭對俄國祭出制裁以來，首度鎖定中國企業。這5家陸企為Connec Electronic、World Jetta、Logistics Limited、King Pai Technology和Winninc Electronic。另外還有31家俄羅斯、立陶宛、阿拉伯聯合大公國、新加坡、英國、越南等國家的企業，因此被列入美國貿易黑名單。

3.被喻為「科技女股神」的方舟投資（ARK Invest）創始人伍德（Cathie Wood）在接受媒體訪問時表示，美國經濟已經陷入衰退，她亦坦承自己低估了通膨的嚴重性和持久性，並表示受到供應鏈瓶頸與地緣衝突等因素影響，通膨恐將進一步惡化。

4.美國財政部周二正式宣布對俄羅斯實施一系列新制裁，其中包括禁止進口俄羅斯黃金。英國、加拿大和日本亦跟進美國政府，決定將制裁範圍擴大到俄羅斯的黃金。黃金是俄羅斯的第二大出口類別，僅次於能源產品。

5.世界大型企業聯合會（The Conference Board）公布，美國6月消費者信心指數為98.7，較5月的103.2大幅下滑、低於市場預估的 100，並創下16個月新低。通膨居高不下，以及央行大舉升息抑制物價，加劇了消費者對經濟可能在下半年大幅放緩或甚至陷入衰退的擔憂。此外，調查顯示12個月的消費者通膨預期為8%，創下1987年8月來新高。

6.S&P/Case-Shiller房市調查顯示，全美4月房價年漲20.39%，較3月的年漲20.64%放緩，為今年來首見。20大城市房價指數年漲21.23%，略高於市場預期的年漲21.05%。經季調後，20大城市房價指數月漲1.77%，低於市場預期的月漲1.9%。

7.美國聯邦住房金融局（FHFA）公布，美國4月房價月漲1.6%，超出市場預期的月漲1.4%。

8.美國商務部公布，5月商品貿易赤字縮小2.2%，為1043億美元，小於經濟學家預估的逆差1050億美元，並創下今年來新低。

9.七大工業國集團（G7）同意給俄羅斯原油價格設定上限，以及沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國等主要產油國的擴產力道有限，周二國際油價連漲第三天，紐約期油收漲2.19美元或2%，為每桶111.76美元。倫敦布蘭特期油收漲2.89美元或2.51%，為每桶117.98美元。

10.周二美元走強，歐元偏軟，歐洲央行總裁拉加德發表的演說未提及與貨幣政策有關的新訊息，以及聯準會數位決策官員表態支持迅速升息。尾盤歐元兌美元跌0.6%，報1.052。ICE美元指數尾盤漲0.51%，報104.49。此前拉加德曾在歐洲央行年會上重申7月將升息25個基點以抑制高漲的通膨。

11.市場缺乏題材帶動，黃金價格維持近來的狹幅波動格局，周二紐約8月期金收跌3.6美元或0.2%，為每盎司1821.2美元。其他貴金屬方面，7月白銀跌0.36美元，報每盎司20.81。7月白金漲5.30美元，報每盎司905.60美元。9月鈀金漲3美元，報每盎司1861.90美元。