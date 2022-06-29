爭取民進黨台北市長提名的前交通部長林佳龍今天再出招，端出他首都願景12門課的「住宅都更篇」，主張透過增加基礎容積以加速危老重建與民辦都更；住宅整建維護補助預算擴大為4億元；未來8年再興建青年社宅2萬戶等七大政策，讓青年在台北市能安居樂業。

台北市的房價持續上升，2021年第四季全國房價所得比為9.46倍，台北市則高達16.29倍，為全國最高，在台北市買房須不吃不喝16年才能買到第一間房子。房屋貸款負擔率全國平均為37.83％，台北市更高達65％，也是全國最高，購屋負擔成為台北市年輕人的痛。

林佳龍主張，未來市政府應再積極與中央合力興建足量且制定青年可負擔得起的社會住宅租金，政府帶頭降房租，讓青年在台北市租得起。

台北市建築物平均年齡36.29年，為全國最高，他說，政府應該以更主動積極方式協助大樓結構補強、電梯更換、外牆翻新拉皮，並劃定危老重建與民辦都更示範地區，誘導加速老屋重建，才能讓台北市的住宅安全又美觀。

他提出政府主動推住宅整建維護、加速推動老屋重建、地上權住宅、擴大購屋貸款額度等七大政策，要讓青年在台北市安居樂業，落地生根，不再遙不可及。

一、劃定加速危老重建與民辦都更示範地區，增加危老重建與民辦都更之基礎容積，從225％增加為300％，誘導性給予更大參與重建意願，加速都市更新進度。

二、都市更新整建維護補助預算10倍增，市府於111年度僅匡列3900萬元，應擴大為4億元，並將現有被動輔導及審核的機制，改為主動指認、輔導，並協助提案，加速進行。

三、在台北市，中央與地方已規劃合力興建3萬戶社會住宅，未來8年再興建青年社宅2萬戶，合計5萬戶，讓工作在台北市的年輕人優先承租。

四、 增加臨近捷運社會住宅：，捷運松山新店綠線延伸至內湖所新設的車站，配合推動TOD容積獎勵，興建至少3000戶社會住宅，讓年輕人住在台北、也工作在台北。

五、社宅租金參考各地區周邊公寓、大廈中古屋之每坪月租金，採租金中位數打8折為標準租金，若為社會弱勢戶則為64折，若為經濟弱勢戶則為5折。台北市社會住宅應該研擬制定更合理之租金上限。

六、擴大青年貸款額度，補助青年購屋貸款額度提高上限為1000萬，政府補貼利率1％，期限5年，讓青年自由選擇購買自己的房子。

七、增加地上權住宅，土地公有、合理房價，讓有心有力在台北市購屋的市民有更多元的方式，擁有自己的第一間房子。