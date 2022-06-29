現場為1棟3樓加蓋的透天厝，內部通道狹窄逃生不易。（呂健豪攝）

火調人員在屋內進行採證。（呂健豪攝）

新北市三重今（29）日凌晨發生民宅火警，造成葉姓屋主（57歲）及其6歲外孫傷重不治，而男童母親原先已經逃出火場，後來又衝回屋內要救兒子，也遭濃煙嗆昏，警消入內搜救時，發現她與兒子抱在一起，2人皆失去呼吸心跳，經送醫搶救後，男童母親目前已經恢復生命跡象，不過情況仍然十分危急，還在醫院持續治療。

這起火警發生在三重大同南路一棟3樓加蓋的透天民宅，凌晨0時許，2樓突然起火，因現場堆放雜物，火勢迅速蔓延，火警發生後，睡在1樓的屋主妻子率先逃出屋外，隨後男童母親也順利逃生，並拿滅火器嘗試滅火，但噴完2支仍然徒勞無功，本想尋找第3支滅火器，但看見火勢不斷蔓延，救子心切之下，竟又衝回屋內企圖營救兒子，卻也因此身陷險境。

警消獲報後趕往現場佈救，並在10分鐘左右講火勢控制，搜救人員進入屋內後，先在3樓的房間內發現男童及其母親，母子呈現抱在一起的姿態，不過都已沒有生命跡象，警消趕緊將2人分別救出屋外，並由救護人員送醫急救。

隨後搜救人員又在3樓後側陽台的水塔內發現屋主，同樣沒有呼吸心跳，警消趕緊將他救出送醫，不過很遺憾的是，祖孫2人經送醫搶救後，依然傷重不治，男童母親則是兩度OHCA，經過現場及醫院搶救後，目前恢復生命跡象，但尚未脫離險境，目前仍在醫院持續清創、救治當中。

據消防人員分析，現場為老舊的透天厝住宅，逃生通就只有1座連通各樓層的樓梯，且通道十分狹窄，加上3樓為鐵皮加蓋，臥室內沒有對外窗，也無其他逃生出口，悶燒後屋內溫度升高，降溫不易，所以在火警發生後，若沒有第一時間脫逃，後續逃生的機率趨近於0，更遑論男童母親在火勢已經蔓延之際又再度衝進屋內，只能說是為了救兒子拿命來拼。