41歲南韓「童顏女星」張娜拉6月26日和小6歲、從事影像工作的圈外男友舉行婚宴，為了保護丈夫的隱私，張娜拉在喜帖特別懇請嘉賓不要外流婚禮日期、場地以及新郎的身分、照片、影像等婚禮相關內容，但仍有親友上傳到IG，所以張娜拉的老公跟著曝光，身高目測180公分，與嬌小的張娜拉非常登對。而張娜拉於28日正式公開婚紗照，狀態讓粉絲直呼太美了。

張娜拉28日在社群平台發文，她用中文寫下：「感謝所有人的關心與祝福，我們會好好生活的」，張娜拉同時曬出自己的婚紗照，照片中她的臉被層層白紗蓋住，為畫面增添唯美朦朧的美感，接著側身望向鏡頭，妝容清新自然，保有少女的外貌的她，完全看不出真實年齡，雖然只拍到上半身，仍可看出婚紗款式較為簡單大方，符合她單純優雅的氣質，而方領低胸的設計讓她的好身材盡顯，雪乳飽滿白皙，化身美麗又性感的新娘。

許多影迷粉絲在貼文底下留言「真美，新婚快樂」、「姐姐要幸福啊」、「娜拉新婚快樂，永遠祝福你們」、「姐姐一定是嫁給了愛情」、「女神結婚了，恭喜」；除了婚紗照，張娜拉婚禮的喜帖設計也引起討論，從喜帖中可以看出用插畫形式畫出兩隻緊牽的手，象徵小倆口將攜手共度未來，喜帖上方還寫上雙方的英文拼音並寫下「我們結婚了」，甜蜜之情溢於言表。