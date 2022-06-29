南韓28歲人氣男星南柱赫，出道後憑著俊俏的臉蛋與187的高挑身材受到矚目，近期還在tvN夯劇《二十五，二十一》中飾演超暖男主角而再創事業巔峰，優質形象深植人心。但不久前他卻在網路上被人爆料學生時期是校園惡霸，雖經紀公司緊急出面澄清並提告，沒想到28日又出現新的受害者，透露自己常遭南柱赫當沙包打，並公開他高中時期的照片佐證，再度於網路上掀起熱議。

根據南韓媒體《體育京鄉》的報導，一名自稱同樣是受害者的男子爆料，自己在高中時期與南柱赫就讀同一所「水一高中」，不僅還記得當時與南柱赫一同欺負他的人，更透露南柱赫經常對他動粗口、使用暴力，讓他被同學們集體排擠，有時候還會搶他手機擅自使用，如果被老師抓到沒收，南柱赫也會拿他的手機代替受罰；南柱赫在霸佔他手機的同時，還會下載購買超過數萬元韓幣（約新台幣230元以上）的遊戲及遊戲道具，而受害者擔心被繳電話費的父母知道，因此要求南柱赫付款，卻遭他拒絕甚至嗆他「為什麼要給」一毛錢都不付。

另外，受害男子還表示，南柱赫除了會搶手機外，還會將他當出氣的對象，只要看他不順眼就會找來同夥把他當沙包打，甚至逼他去福利社幫忙買麵包等等，讓他每次回想起來都相當痛苦，也造成他一輩子的陰影，現在看到南柱赫的電視劇及電影都感到痛苦不堪。

事實上，南柱赫先前遭人爆料校園霸凌的內容，其中一項也是逼迫對方幫忙跑腿，害他罹患社交恐懼症，事後卻遭到南柱赫經紀公司「Management SOOP」否認並提告。而新的受害者看到同樣遭到霸凌的朋友被提告後，讓他感到相當難受，因此決定站出來，希望南柱赫承認自己過去犯下的錯誤並向他們道歉。

對此，南柱赫的經紀公司則再度表示「經過確認後，爆料者主張的內容都不是事實」也希望爆料別再繼續傷害演員及他的家人，堅持力挺南柱赫到底。

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