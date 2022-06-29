今天在大聯盟場上洋基以2：1險勝運動家，此戰他們派出菜鳥投手席爾斯(JP Sears)掛帥先發，他繳出了好成績，主投5.2局無失分，最後成功拿下本季第3勝，打線部分後段棒次發揮出色，捕手崔維諾(Jose Trevino)維持穩定表現，2局則靠M.岡扎勒斯(Marwin Gonzalez)開轟增添保險分，幫助洋基率下奪先55勝。

洋基留下菜鳥投手席爾斯，取代曾效力中華職棒的邦威(Manny Bañuelos)，後者遭指定讓渡(DFA)，而席爾斯沒辜負球隊重用，在今天先發投球中展現實力，主投5.2局僅被敲3安打無失分，有1次三振1次保送，本季他還未失分，奪得3勝0敗自責分率0的佳績。當然他也要感謝打者，崔維諾首局就用一壘安打率先取分。

2局洋基延續攻勢，M.岡扎勒斯痛擊運動家先發孟塔斯(Frankie Montas)，97mph沉球被轟出右外野，取得2：0領先。但後續孟塔斯回穩，撐到6局最多僅讓洋基上到一壘，繳出優質先發。而運動家9局終於得分，「貓王」安德魯斯(Elvis Andrus)從荷莫斯(Clay Holmes)手中敲出一壘安打，但下一棒仍難逃出局命運。

Marwin Gonzalez - New York Yankees (3) pic.twitter.com/w5PFXcYcSg — MLB HR Videos (@MLBHRVideos) June 28, 2022

此戰洋基僅敲5支安打，唐納森(Josh Donaldson)3打數1安打、崔維諾3打數1安打1分打點、奇納法勒法(Isiah Kiner-Falefa)一樣是3打數1安打，M.岡扎勒斯3打數2安打1分打點為全隊最佳，而賈吉(Aaron Judge)、雷佐(Anthony Rizzo)和賈羅(Joey Gallo)都未敲安，合計吞下7次三振，賈羅仍舊低迷，打擊率僅.167。