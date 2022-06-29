貨櫃三雄陽明除息後，長榮(2603)18元現金股息今天跟進除息，盤中一度上漲5.7％，填息率28.9％。

貨櫃三雄去年獲利都飆上史上新高，配發的現金股息也同樣創新高，今年獲利展望仍佳，除息行情引起市場矚目。但馬士基上周示警，貨櫃景氣最快可能在8月出現反轉，貨櫃三雄這波重挫，逼出一堆散戶，現金股息殖利率飆升，長榮現金股息殖利率最高達18.7％，昨天收盤價仍有16.5％水準。

陽明(2609)是這波除息先鋒，表現未讓市場失望，第一天拉出漲停，昨天再度領先上揚，填息率超過7成，一吐今年台股高股息一路貼息的悶氣。

美洲線2022年度長5月生效，為貨櫃三雄第二季獲利帶來支撐，現貨運價方面，大陸封控政策影響漸除，貨櫃現貨運價有望在7月中旬止穩回升。但另一方面對於航運景氣反轉出現不少聲音，因此，基本面是否能推升貨櫃三雄填息行情，還要觀察。