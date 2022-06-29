盧秀燕出席兒童運動暨體適能中心啟用親自操作健身器材。台中市政府提供

台中市政府近年積極推展運動並持續整建、新建運動場館，城市運動風盛行深獲市民肯定，體育界人士紛紛讚揚，並表示盧秀燕市長上任後，積極推動國民運動中心，更率全國之先推動規劃升級成具有兒童專屬課程與設施的「國民暨兒童運動中心」，包括已啟用５座運動館，另5座已經陸續動工，累計達10座運動中心，體壇人士多認為這是台中縣市合併以來，運動建設發展最快時期。

潭子國民暨兒童運動中心啟用典禮，盧秀燕市長致詞表示，全力推動臺中運動環境優化。台中市政府提供

台中潭子國民暨兒童運動中心座落於潭子區運動公園內，結合室內與戶外運動空間，提升市民運動休閒品質。台中市政府提供

盧秀燕與市府團隊鼓勵市民從事多元運動，各項賽事也盛大展開，職籃球迷在迷你蛋場場爆滿，連交通局的中捷也和運動跨域打造職棒主題車站，城市運動風氣日漸增長。而盧秀燕上任後加速推動運動建設，已啟用的港區運動公園、南區長春國民暨兒童運動中心、大里國民暨兒童運動中心、潭子國民暨兒童運動中心及沙鹿兒童繼體適能運動中心等５座運動場館，總經費達近16億元，讓市民有更多完善的空間享受運動。

台中市政府並指出，今年陸續規劃有五座運動中心要動工，包括已動工的豐原國民暨兒童運動中心5.9億，清水運動中心6.3億，北屯運動中心8.7億；預計下半年要動工的還有太平國民暨兒童運動中心5.1億，烏日全民運動館2.7億。這些場館加速建設的政績，不只讓體育界超有感，也讓媽媽市長盧秀燕增添更多暖心施政，貼心照顧到市民健康運動與休閒的需求。

「開不了工的要開工，完不了工的要完工！」一直是盧秀燕打拚市政建設的態度，以去年底剛啟用的台中市潭子國民暨兒童運動中心為例是最佳例證，潭子運動中心歷經10年爭取興建，在110年11月終於正式開幕，成為台中市第6座國運中心，其中並規劃大人、小孩運動空間，除有室內溫水游泳池、綜合球場、桌球區、飛輪教室外，還有受歡迎的兒童體育學院，規劃專屬運動區域及課程。

在地居民紛紛表示，近年受疫情影響，對於運動健康更重視，有親民的國民運動中心可以使用，也滿足與全家享受健康運動的樂趣，充分感受到市府積極作為和用心。