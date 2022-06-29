新北市三重凌晨發生2死1命危的嚴重火警意外，新北市副市長劉和然除在凌晨親赴現場了解救災狀況外，也在凌晨2時許，代表市長侯友宜前往醫院慰問順利逃生的吳姓女屋主，並先致贈2萬5千元慰問金，同時交代區公所協助移靈到板橋殯儀館，後續將由社會局協助救助、喪葬及災害補助，並由公所協助火災現場廢棄物清理、復原。

三重大同南路葉家凌晨發生火警，造成葉姓屋主一家3代受困火場，其中屋主及其6歲孫子傷重不治，救子心切衝入火場的葉家女兒也一度失去生命跡象，經搶救後雖恢復呼吸心跳，但仍有嚴重燒燙傷，目前還在醫院持續觀察治療當中。

新北市副市長劉和然於凌晨1時許，先趕往現場了解救災情況，隨後由消防局長黃德清、公所社文課長謝義彥等人陪同，代表市長侯友宜趕赴台北馬偕醫院慰問，劉和然說侯市長非常關心家屬，指示市府相關局處和公所全力協助，並先致贈2萬5千元慰問金給吳姓阿嬤。

社會局長張錦麗表示，葉家祖孫2人不幸往生，將依災害救助辦法給予各20萬元救助金；葉家女兒重傷，給予10萬元救助，另2萬元安遷費。社會局並已啟動後續悲傷輔導，將由三重社福中心專責社工配合公所全力協助。