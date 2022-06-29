盛夏將至，許多人喜愛在此刻喝下一杯杯沁涼的飲料，據調查，我國每年使用約40億個一次用飲料杯，為從源頭減量，環保署公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」並將從7月1日起實施，屆時全台約500個連鎖品牌、2萬個連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場在消費者自備飲料杯購買飲料時，就需要提至少5元價差，預估年減7000噸廢棄物、5.8億個飲料杯。

其中有許多業者已提前開跑，甚至不乏加碼優惠，如統一超商在每月1號自帶飲料杯加碼現省7元、全家超商也從即日起實施自備飲料杯折5元、星巴克更提供自備飲料杯購買現場調製飲料享受10元回饋，而麥當勞及肯德基等連鎖速食店業者也已提早實施。

環保署回收基管會執行秘書王嶽斌表示，2020年曾經調查台灣使用一次用飲料杯數量達40億個飲料杯，而且一次用飲料杯使用完後就要棄置，導致產生許多廢棄物，環保署在2011年就實施自備循環杯應提供1至3元價差，但因價差不大，導致實際自備循環杯業者比率僅約6％，調查後發現如果提供5元價差，可望提高願意自備循環杯意願。

有業者代表表示，提早提供價差，發現參與的消費者達到原本的近5倍，王嶽斌說，透過提供5元價差，估計約可減少每年廢棄物7000噸、5.8億個飲料杯，減碳量更可以相當於87座大安森林公園的吸收量，且使用自己的杯子更加衛生。

至於外傳有業者因為要提供5元價差，甚至要因此漲價，王嶽斌表示，自備優備5元，希望消費者自備飲料杯要自帶環保杯、減少飲料使用，也減少飲料業者使用包材，幫其分擔環境成本因此提供合理的優惠，會持續與業者及消費者溝通一起做環保、分擔環境的負擔。

王嶽斌提醒業者，如果未遵守該實施方式提供5元價差，可處1200元至6000元罰鍰，並要求限期改善。