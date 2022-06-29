某鋼琴樂理名師為讓12歲女兒精通琴藝，去年聘請謝姓鋼琴師擔任陪練家教老師，不料竟引狼入室，謝男竟趁與少女在琴房獨處練琴之際，逕自跨坐在少女後方，對少女撫摸胸部、大腿內側猥褻，少女直到謝男離開，才鼓起勇氣向家人泣訴並報警。台北地檢署依妨害性自主罪起訴這名「鋼琴師之狼」。

起訴指出，謝男去年受雇為某鋼琴樂理師的12歲女兒擔任陪練家教老師，在樂理師住處鋼琴房上課，每堂課為90分鐘。

去年4月，謝男為少女上課時，見少女家人都不在鋼琴房，趁少女短暫離開再坐回鋼琴椅，竟逕自跨坐在少女座位後方，利用少女專心練琴過程，自少女背後對她上下其手。

少女因不堪謝男猥褻，藉故飲水，一度起身離開座位，再返回座位繼續練琴，但謝男竟食髓知味，不但將手伸進少女內衣摸胸，甚至觸摸她「該邊」。

少女當天一直強忍到課程結束，換樂理師親自教導後，才忍不住情緒崩潰，泣訴謝男的惡行，家人並鼓勵她報警提告，檢察官偵辦後，依法起訴謝男。