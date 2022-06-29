新冠肺炎疫情席捲全球2年多，觀光旅遊與餐飲行業首當其衝，疫情趨緩，觀光產業蓄勢待發，新北市觀旅局盤點整備，提升觀光軟硬體，以「新北觀光三環六線」為藍圖，整合、包裝與串聯各局處資源，邀民眾來「迺新北，翫活動，Fun心遊」。

觀旅局長楊宗珉今在市政會議專題報告表示，新北不僅有山有海，還有好吃又好玩的景點，將自然山海、都會人文與觀光品牌串聯成為「觀光三環六線」，三環分別是海岸環、都會環與山林生態環，六線則為青春山海線、雙百年環線、幸福水岸線、歡樂捷運線、淡蘭古道線與微笑山線，囊括各區域不同的觀光特色。

楊宗珉說，觀光三環六線象徵全面串起新北旅遊環線意象，發展多元旅遊特色，期讓新北成為富涵魅力的觀光城市。

為迎接疫情緩和後觀光旅遊，觀旅局指出，歷經3年努力修復的「瑞三整煤廠」將在9月揭開面紗邀民眾一睹風采；再來是深受情侶、大小朋友喜愛的深澳鐵道自行車，也完成隧道壁面結構補強修護，更新設計隧道內光環境，在6月以全新面貌與民眾見面；觀旅局也完成十分風景區友善步道建置，另包括金瓜石、猴硐、十分及碧潭等景區公廁空間優化。

而在旅宿業管理上，除選拔優良旅館，今年首度與國際知名訂房平台Agoda合作，以39種語言呈現新北OK標章旅宿，也持續與市府工務局、衛生局、消防局、警察局、民政局等合作執行公安稽查，維護各國遊客安全及提供安心又安全的住宿選擇。

在觀光特色活動，觀旅局也在謹慎防疫下辦理並再升級，鐵道馬拉松刷新紀錄破千隊參與，碧潭水舞創新以和美山為舞台、地景藝術結合自然景緻與IP創造打卡新亮點，而每年屢創佳績、即將12歲的歡樂耶誕城，楊宗珉說，目前積極籌備中，將與各局處公所協力呈現最精彩的活動。

侯友宜表示，新北市接近山跟海，尤其有很多古蹟文化，除了創造人流，也要帶動地方經濟，希望未來新北市會創造更不一樣的觀光休閒的亮點；他也強調，今年新北歡樂耶誕城一定會不一樣。