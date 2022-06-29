高雄黃姓男子在去年8月盧碧颱風襲台時，發現六龜區荖濃溪河床處有牛樟漂流木，他竟自備電鋸將牛樟木切成數塊，再以小貨車載運到某處廟宇後方藏放，因為氣味濃烈，民眾發現後報警。警方查獲後移送橋頭地檢署，橋院日前依侵占漂流物罪，處罰金新台幣1.5萬元，可易服勞役。

六龜警方當時獲報後，會同保七第八大隊與林務局屏東林區管理處到場會勘，調閱監視器畫面後循線查獲，並扣得牛樟木9塊，重量合計3.38公噸，價值58.5萬元。

黃男到案後坦承犯行。由於黃男之前已經有3次侵占漂流木的紀錄，且他知法犯法，為圖一己私利，竟於河床裁切、搬運貴重的牛樟漂流木，想占為己有。法官考量他犯後態度尚可、國中畢業、務農等因素，且將其所侵占的牛樟木均已發還，因此判處他罰金1.5萬元，並諭知可易服勞役。可上訴。

六龜警方表示，黃男此舉與山老鼠不同，山老鼠是在山區砍伐樹木。有經驗的人士會在颱風過後上山找尋漂流物，或到溪床找有無露出樹木的牛樟木等，找機會搬運下山，但這些行為是不合法的，籲請民眾勿貪圖利益而觸法。