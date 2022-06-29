大陸國台辦29日舉行例行新聞發布會，被問到海峽論壇的舉辦與籌備情形，大陸國台辦發言人馬曉光表示，據了解第十四屆海峽論壇大會預計7月中旬在廈門舉辦。

馬曉光表示，本屆論壇將本著「兩岸一家親」理念，堅持「民間性、草根性、廣泛性」定位，延續「擴大民間交流、深化融合發展」主題，為深化兩岸民間交流、助推兩岸融合發展、促進兩岸民眾心靈契合持續發揮積極作用。有關具體安排確定後會及時向大家通報。