因應極端氣候可能帶來的災情，行政院長蘇貞昌昨天主持「中央災害防救會報第46次會議」時指示，各部會持續加強相關科技監測與告警系統等機制，包括農委會精進「不安定土砂災害管理」；交通部督導臺鐵局儘速完成鐵道邊坡告警系統；以及內政部妥善規劃「AI智慧搜救派遣系統」計畫等，希望藉由引進科技方法，提升防災量能，讓臺灣更強韌，國家更安全。

針對內政部「大規模震災整備與協作優先策略」報告，蘇貞昌表示，台灣位處地震頻繁地帶，每年平均發生約4萬次地震，上周一（6月20日）花蓮發生規模6.0地震，所幸未造成災情，可見強化民眾日常防災意識至關重要，他已於6月10日核定「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」，預計5年投入近10億元，延續前三期「災害防救深耕計畫」，透過中央地方協力，推動跨縣市的區域支援，並導入企業與民間聯防機制，結合多方合作，共同強化防災機制與能量。

蘇貞昌表示，全國因為地震、地形改變、極端氣候等變化，應適度調整警戒區域與河流，也更需加強相關科技監測與告警系統等機制，以預防於先，有效防止各災害發生。

為提升防災量能，蘇貞昌說，他此次上任後，已陸續核定多項預算投入防災，例如108年8月核定「氣象資訊智慧應用計畫」，加強推動氣象資訊與政府防救災、產業加值與民眾生活的連結；109年9月再核定「強化氣象資訊基礎建設計畫」，兩項計畫合計近30億元，希望藉由新一代高速運算電腦的建置，讓未來天氣預報可以做到「定時、定點、定量」；另針對「水災智慧防災」部分，他也於108年10月核定「水災智慧防災計畫」，5年投入30.5億元，運用新科技提升防災能量。

針對「不安定土砂災害管理」部分，蘇院長表示，農委會已整備各項科技監測，請該會持續精進相關作為，以建構更完善的災防監測與防範機制。另鐵道邊坡告警系統可有效阻止災難發生，院長指出，他已要求臺鐵比照高鐵設置邊坡告警系統，請交通部督導臺鐵局儘速完成相關建設計畫，並請工程會予以協助，以落實邊坡安全管理工作。

「智慧搜救派遣」部分，蘇貞昌表示，「搜索救援架構平臺」已於今年2月正式啟用，並整合國搜中心、空勤總隊、海巡署、國防部、民航局、警政署等6大單位進駐，提升搜救效率，相關的搜救及協調工作已展現成果，殊值肯定。為進一步強化派遣救援效能，內政部正研擬「AI智慧搜救派遣系統」計畫。此外，在山區搜救方面，蘇揆請相關部會研議引進科技方法，以加強提升搜救效能，並加強教育宣導。