台北市副市長黃珊珊因公務行程卻有民眾黨議員參選人陪同，引發行政不中立爭議，昨赴議會報告並備詢，針對北市議員逼問請辭時間點，黃以「要參選就會辭職」說法打太極，國民黨台北市長參選人蔣萬安今上午出席活動受訪表示，台北市政府公務員都很優秀，黃不應為難公務人員，陷公務人員於不義

黃珊珊昨在台北市議會大會面對質詢表示，往後就會把行程都公開，也會通知選區的議員來一同前往關心市政，另外在現場也會多做注意跟檢討，規畫SOP以落實行政中立。遭到多位議員怒批手握行政資源，用副市長身份來行選舉之實，蔣萬安今上午出席中華民國露營協會「629世界露營日」活動受訪指出，他所接觸到台北市政府公務人員都非常優秀，也都謹守分際，堅守行政中立，所以不應該為難公務人員，陷公務人員於不義。

另遭問及出席「世界露營日」活動是否在搶攻年輕選票？蔣萬安指出，其實沒有想那麼多，最主要就是參與活動，而且推廣活動所希望發揚的宗旨和精神，讓大家一起都可以走出戶外，共同享受大自然親近大自然。