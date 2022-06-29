韓國LGES(LG Energy Solution)29日指出，因為全球不定因素增多，大環境瞬息萬變，目前正在重新評估美國投資環境以及經濟狀況，再來決定數月前曾宣布的赴美設廠計畫是否可行。

這家韓國最大電池業者，雖沒指名道姓說是亞利桑那工廠，但明眼人都知道，LGES指的就是3月曾公布的，這個13億美元美國投資計劃。因此，此設廠生變的消息也就慢慢傳開。

全球電池生產規模僅次於陸企寧德時代，高居第2位的LGES，擁有知名客戶包括美國特斯拉與通用汽車，還有德國的福斯汽車。另外，LGES也正與通用在俄亥俄州、田納西州以及密西根州，分別建立3座新廠，且有計劃將擴大在密西根州的現有電池工廠。

在傳出赴美進行另項投資恐將有變數後，29日韓股交易時，LGES股價一度大跌4.3%，同時，大盤則跌約1.9%。產業分析師認為，美國通膨目前寫下40多年來新高，在原物料、建築作業以及勞動力等成本大增下，LGES才會卻步。

三星證券估計，LGES不太可能撤回在亞利桑那州的設廠計劃，但當地通貨膨脹造成生產成本大增，可能會重做獲利預估模型。除美國以外，LGES在韓國、中國大陸、波蘭、加拿大以及印尼也都有自己的生產基地。

3月時，LGES曾表示，在亞利桑那的新廠，將會成為自己在美國首家生產圓柱形電池，且已用於特斯拉以及Lucid車上的工廠。另外，這座新廠原計畫於2022年第2季破土興建，並於2024年實際投產。