素有「鋼琴女神」美名的李元玲，不僅五官深邃還擁有小麥肌膚，注重身形保養的她，練出體脂率只有12%的魔鬼身材，近來正式進入盛夏，在社群曬出1段超火辣的影片，可見身體只圍上一片白色布料，對著鏡頭擺弄身材，一點贅肉都沒有，才剛彎腰胸前風光就快要掉出來，看得眾人狂喊「我要當你男友！」

鋼琴女神李元玲日前走在街頭上，先是背對鏡頭露出光滑美背，再火辣轉身露出正面好風景，可見她只穿了件白色細肩帶胸衣，再穿了條白色蓬鬆小短裙，其他身體部位全無布料遮掩，美妙展示身體上的每一寸肌膚，肩上則揹了小巧的黑色包包，張腿小跑步到對面走廊，展現火辣無比的完美身體曲線，接著深蹲彎腰繫鞋帶，炸出胸前豐滿冰淇淋，可惜觀賞時間過短，無法讓粉絲大飽眼福。

隨後她走進一間咖啡廳，就給足了男性們欣賞時間，可見到她優雅坐到座位後，先是輕輕擺弄俏麗馬尾，再吸了好大一口咖啡入口，這些動作不快不慢，卻也恰到好處展示圓弧的美麗之處，緊接著托住臉蛋下巴成蓮花狀，瘋狂放送性感電波給大家。

再過後，李元玲也不忘詢問粉絲：「誰要當男友視角攝影師？」此舉成功撩起無數飢渴男性內心，「比較想做男友」、「欠親一口的鏡頭」、「喝飲料都不用加糖了」、「如果是我，我會多拍幾張」、「想當男友不想當攝影師」、「我來當吧，我拍得會更好」、「這篇要排隊的話會爆」、「妳穿這樣怎跟妳上街，按奈不住啊。」