一名網友透露，住家管委會的社群中，一名女子投訴夜班保全上班打電動，沒有認真工作應該開除，因為大家不是花錢請這種人來保衛社區的，貼文引起萬人討論，不少網友看傻直呼，又不是工作沒做完，不用這麼刁難他人，還有人吐槽說，當社區請不到保全時，就請這位太太下去值班吧。

一名網友在臉書社團《爆廢公社》上分享社區管委會的訊息截圖，只見一名女子在群組說，深夜回家發現晚班保全竟然在打電動，還說打電動是為了提神，讓她聽了很不爽，認為這樣工作不認真的保全應被開除，因為社區住戶不是每個月花錢請這樣的人來「保衛社區」的，實在太誇張了。

對此，管委會則替保全緩頰說，那位保全已經完成大樓的巡邏與簽到工作，才會稍微休息一下，希望女住戶高抬貴手，未料女子竟回嗆「過太爽是不是？我會聯署其他社區住戶，敢打電動還不能開除？」而原PO也忍不住吐槽說「當社區請不到保全時，就請這位太太下去值班吧！」

貼文引起上萬人討論，「批評的人自己上班都沒打混摸魚過嗎？每分每秒都戰鬥狀態？」、「留一條路給別人走，該做的事情都有做，又不是沒做」、「以為是當兵站哨喔」、「期望保全像憲兵一樣站哨，那薪資的部分你可以接受往上調嗎？」、「保全也是人，夜班有夜班的辛苦，不用這麼刁難他人」。

而律師呂秋遠也轉發此文說，他居住的社區保全會在值班時間睡覺，但每天他們深夜到家，他都會睡眼惺忪的起來幫忙開門，而他辦公大樓的保全則是在巡視大樓以外的時間，通通都躲在後面放的行軍床上睡覺。而保全上班玩手機或睡覺，到底該不該被處罰？他認為需要考量的點有很多。

呂秋遠指出，上班所需要的專注力或每月可領多少錢，這些或多或少都會影響。若要求員工8小時都要專心工作，沒有私人休息時間，那該給的薪水和福利一項都不能少。如果每個月只願意給2萬8千元，又要期待對方全神貫注的盯著監視器並巡邏，那就是強人所難。如果薪水前加個1或許還有機會。

呂秋遠表示，保全整個晚上全神貫注、一絲不苟，不能放鬆或打瞌睡，只為了保全這個社區的安全，甚至還要會跆拳道、柔道、黑道與無間道，你願意給這個人多少酬勞？台幣3萬2千元？怎麼不換成美金？畢竟現在已經不是4萬元換1元的時代了。

呂秋遠也說，人難免會有很累的時候，要苛責員工別打混摸魚，先想想自己給人家的薪水有沒有讓人昏昏欲睡、自己是不是曾經在上班的時候從來沒有做過私事、想過私事。如果有，那麼批評別人的力道能不能小一點？