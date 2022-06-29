美股大跌，台股今天早盤一度重挫逾200點，但隨後在震盪過程中，跌勢收斂，力守15300點之上。

到上午10時46分止，加權指數來到15313.11點，下跌126.81點，成交值新台幣1274.05億元，8大類股多下殺，但塑化類股小漲。

盤中台積電來到493元，下跌4.5元之後，一度翻紅來到498.5元，上漲1元；聯電則來到40.7元，下挫1.15元；IC設計大廠聯發科668元，上揚17元；蘋果光學鏡頭供應商大立光1680元，下挫30元。

貨櫃三雄中，長榮早盤來到95.7元，大漲5.2元，隨後漲勢收斂，但仍維持高檔；陽明盤中來到87元，下挫4.7元；萬海來到121.5元，跌6.5元。

台塑四寶當中，台塑、南亞、台化盤中小漲，台塑化小跌。

台新投顧副總經理黃文清接受電訪表示，台股短線震盪築底，前幾天反彈很高，接著重挫打底之後，盤勢也不至於出現V型反轉，仍待景氣疑慮消化；因此，短線看個股表現，例如航運股當中的貨櫃三雄，因除息關係出現族群內輪動，前兩天陽明、萬海走高，今天輪到長榮上演除息行情大漲。

黃文清指出，在震盪築底的過程，只要利空消化之後，投資人感覺景氣其實沒那麼差，指數仍可望走高。（編輯：郭無患）1110629