俄羅斯防空系統收拾烏克蘭無人機

美國6月初急著提供烏克蘭財政和軍事支援，有報導傳出，4架美製MQ-1C「灰鷹」（Gray Eagle）無人機將成為計畫的一部分。這些武裝無人機比因反恐戰而全球馳名的「掠奪者」（Predator）攻擊無人機大。

然而，《國會山莊報》（The Hill）28日的分析指出，由於美方擔心，萬一這些無人機被擊落，尖端系統可能落入俄軍手中，因而在軍售烏克蘭上，遭遇了一些阻礙。

儘管五角大廈並未詳述「灰鷹」軍售的進度，但烏克蘭在使用無人機對抗俄羅斯所面臨的整體挑戰，說明了無人機戰的局限性。近幾十年來，許多預言說，從送披薩到利用無人機蜂群壓制敵人，這些利器將改變人類的生活。

可是在俄烏戰爭中，我們不僅看到雙方用武裝無人機進攻，也看到兩國都利用防空系統將它們擊落。俄烏交戰初期，烏克蘭說，旗下的20幾架土耳其「旗手」（Bayraktar）-TB2武裝無人機能殲滅俄軍。其中有報導說，這些無人機改變了「戰爭本質」。然而，如今有關「旗手」在俄烏戰爭中大放異彩的報導已日趨黯淡。

目前還不清楚，這些無人機是否根本沒有在烏東頓巴斯（Donbas）的新前線附近作業，或是它們使用的飛彈是否快耗盡。

無人機戰的本質是秘密的，軍方不承認，無人機可能無法發揮良好的效用。在一場人人都有智慧手機的戰爭中，使用無人機的同時，可能就有人錄影。由於無人機噪音往往很大，像飛行割草機似的，從地面就可以看到它們，並聽到它們的聲音。

西方國家想要提供烏克蘭各式軍武和無人機，如美製「彈簧刀」（Switchblade）小型無人機等。而在烏東，利用無人機交戰的限制正在顯現。

如大砲等傳統武器正造成嚴重破壞，而烏克蘭只有少數複雜的武裝無人機，承受不起失去它們。分析指出，「無人機時代」尚未到來，因為使用國部署的數量往往不夠，或是深怕在戰爭中失去它們。

無論在利比亞，或是阿富汗戰爭中，無人機都沒有發揮力挽狂瀾的戰力。或許有人會把這歸咎於政治政策，說沒有放手讓操作人員成功駕馭無人機。

分析說，目前在戰爭中使用無人機的限制，和無人機的供應及操作指南息息相關。要打大規模的無人機戰，使用國就需要有大批無人機，同時不能怕折損其中一部分。畢竟使用無人機的重點在於，要讓它們執行無聊，骯髒和危險的任務。對那些不想冒險犧牲飛行員的國家，尤其是如此。