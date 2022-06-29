年底九合一選戰即將到來，根據TVBS民調中心27日公布的台北市長選舉支持度民調結果，國民黨蔣萬安為39%，台北市副市長黃珊珊增至24%，衛福部長陳時中則是降至18%。至於有人推測若是正式提名成為「三腳督」之後，淺綠選票會回流陳時中？郭正亮直斷「錯」，認為這個判斷一定是錯的！」防疫的議題會讓部分的淺綠回流不過去。

前民進黨立委郭正亮28日在朱學恒直播中表示，這份民調最大特徵就是黃珊珊可以到24％，不過陳時中18％實在是太低了，不可能這麼低。因為姚文智最後也有17％，可是那次民進黨分裂，有一部分人支持柯文哲，所以那次姚文智很火大，認為有人在操作棄保。

郭正亮提到，黃珊珊就蠻有趣的，現在看到一個現象，就是國民黨想把她打綠的，民進黨想把她打成藍的，這個蠻有意思的。

前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮分析，台北市綠營跟中南部不太一樣，南部真的是鐵板一塊，北部有「政績綠」，「你讓我不爽，我不一定要支持你」。他們會分得比較精準，因為這是地方選舉，無關統獨、無關台灣前途，「所以不要用抗中保台來壓我，聽了會很賭爛」，認為這明明就沒有關係。這些人是因為見多識廣，認為可以切開看，因為防疫這些人實在是太火大了，

郭正亮進一步說，這些綠有一些就在賭爛陳時中，搞出這麼多問題，憑什麼來選？快篩也出問題、疫苗前一陣子也出問題、治療用藥也買不夠，所以他們是在賭爛。這就是廣義的淺綠，意識形態沒那麼重，事實上台北市的深綠真的沒有南部多，所以黃珊珊拿到部分淺綠的票。

郭正亮強調，很多人都認為，這三個人都提名之後，綠的支持者就會回流，「錯！這個判斷一定是錯的！」防疫的議題會讓部分的淺綠回流不過去。因為一回流看到陳時中，怎投得下去！且民進黨還要擔心8、9月疫情還有新的一波！陳時中到時已經是候選人了，看他怎麼辦！光是問他怎麼可以落跑，他怎麼回答？