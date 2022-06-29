駕駛指控，乘客攜帶的食物包裝有破損，導致湯汁流出並滲入他車椅絨布內，讓全車都瀰漫醬油湯汁的味道。（翻攝自臉書社團／李奇叡新北傳真）

坐計程車若不慎弄髒坐椅，該賠多少才合理呢？新北市永和區今（29）日凌晨有運將和乘客因為這個問題，吵得不可開交，雙方沒有共識。由於乘客在爭執過程中不斷出言挑釁，並稱對方是在敲竹槓，讓運將決定報警提告，警方受理後已通知兩人到案說明。

這起事件中的謝姓駕駛（33歲、男）在臉書社團「爆料公社二社」貼文表示，劉姓乘客（43歲、女）和尹姓乘客（47歲、男）在搭車過程中，攜帶的食物包裝有破損，導致湯汁流出並滲入他車椅絨布內，讓全車都瀰漫醬油湯汁的味道。

謝男說，因為不少同行前輩遇到類似問題，洗車價格都是2千元起跳，有些還會到4、5千元，因此他向乘客索取2千5百元至3千元的清潔費，沒想到對方不接受，還相當不滿，喝斥他是在「敲竹槓」，認為只要1千元便能處理完善。

過程中謝男提出另一方案，要到仍有營業的洗車場清理，看店家報價多少乘客就直接直接付錢，但劉女認為半夜洗車的價格絕對會比較高，故拒絕此建議。

雙方對於清潔費賠償金額無法達成共識，交涉過程中火氣都不小，謝男指控，劉女不斷出言挑釁，並嗆他是在敲竹槓，讓他感到名譽受損，因此至永和分局得和派出所提告妨害名譽，並打算民事求償。

事件曝光後，不少網友都站在司機這邊，表示「行情3000正常」、「洗車費加營業損失還算合理範圍，畢竟湯汁自己撒的就得承擔」、「雖然是湯汁但有油啊，況且座椅又是絨布的，去清洗3000很合理啊」。

謝男也透露，由於車輛是向車行租來，因此若有必要，會再請車行法律顧問和劉女討論賠償事宜。目前警方已通知當事人到案，後續仍待調查釐清。