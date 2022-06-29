猴痘病毒上周侵台，中華民國防疫學會理事長王任賢上午質疑，蔡政府當前在第一道防線的關口與醫院檢疫沒好好做，第二道防線又不拿出疫苗，第三道防線動物檢疫也沒有在做，台灣對猴痘防疫準備不足，未來國內恐爆發疫情。

王任賢指出，中央流行疫情指揮中心管第一與第五類法定傳染病，但猴痘被歸為第二類法定傳染病，所以這些檢疫作為指揮中心才都沒有做。

王任賢表示，猴痘是接觸傳染病，因猴痘潛伏期可長達21天，現行入境7＋7檢疫制度擋不住疫情侵台，要擋要設定關口與醫院兩道防線，其中關口要靠目視，要靠健康通知書，政府告知怎麼情況下要到哪就醫。

王任賢說，猴痘傳染力不是那麼強，政府要阻擋猴痘侵台，要先做好關口人員教育培訓，及早把病診斷出來；若到了醫院，可透過如台南病例般靠旅遊史、接觸史與群聚史等三史資訊，臨床症狀診斷。

不過王任賢認為，擋病毒是手段，猴痘是社區的病，若進來後遭匡列接觸者則要用疫苗保護，現在就是戰備狀態；以台灣目前有700萬劑疫苗，以每劑可4人施打估算，可以全民施打；但台南個案匡列9個人也沒先打疫苗保護，等發病再說。

王任賢說，即使打的完整的疫苗，10年後也沒有效果，所以台灣不是早期種過牛痘的人就有保護力，現在台灣沒有一個人不會感染，現在政府有疫苗不用說是戰爭考量，是生物恐怖的儲備，怕老天爺下毒，還不拿出來用搞什麼鬼？

王任賢也提到，2003年美國就傳出有猴痘人傳人疫情，那次由非洲的齧齒類動物攜帶猴子病毒入境開始，所以台灣要防堵，像是對進口實驗動物就要管制，但我國動物檢疫基本上都沒在做，動物夾帶進來的病毒會造成國內疫情爆發。

國民黨醫委會表示，猴痘潛伏期長，難以任何檢疫方式阻絕境外，根本沒有緩衝防線，一有病例就是決戰醫院，當務之急必須立即培訓相關專業人才，務必使醫院能在第一時間精準收治病人，避免擴散。

醫委會也提醒，猴痘應以多重耐藥細菌方式隔離，不須再用負壓隔離；且天花傳播力不輸流感，竟在1979年消聲匿跡，應是天花疫苗非常有效，所以迎戰猴痘先決條件就是「備戰天花疫苗」，大敵當前，指揮中心還要準備多久？

國民黨副秘書長李彥秀也說，目前全世界傳出有50國3600例猴痘病例，6月23日台灣也有首例被檢驗出，若後續也爆發疫情，以牛痘治療仍需要隔離，台灣醫療量能準備好了？