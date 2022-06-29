大陸觀察者網29日報導，為期三天的「七國集團」（G7）峰會慕尼黑時間28日落幕，美國與一眾盟國發布了重點針對中俄的聯合公報。諷刺的是，該公報一邊羅列中國所謂「不公平經濟行為」、「強迫勞動」等罪名，一邊又敦促中國勸勸俄羅斯結束爭端。根據白宮發布的概述和G7聯合公報，G7成員國認為中國和俄羅斯是他們所面臨的主要的共同威脅，而「中國」一詞在公報中出現了14次。

觀察者網稱，路透等外媒稱，G7在公報中對中國提出了「前所未有的嚴厲批評」。

首先，南海問題成為G7成員國的發難對象。公報宣稱，G7重申保持一個「基於包容和法治、自由且開放的」「印太」地區，強烈反對任何單方面以武力或強迫手段改變現狀並增加緊張局勢的企圖，「我們強調，中國在南海的廣泛海洋主張沒有法律依據」。

緊接著，公報又炒作涉台、涉港，以及在新疆和西藏地區的所謂人權問題。

公報用了相當大的篇幅羅織中國的「經濟罪名」，聲稱G7國家將共同致力於應對中國「不透明和扭曲市場的幹預」和「經濟脅迫」等「不公平經濟行為」帶來的挑戰，包括減少對中國的「戰略依賴」、提升供應鏈彈性、加強在關鍵領域的合作等等。

公報話鋒一轉，將話題轉向對中國合作。G7國家認為，有必要與中國就諸如氣候變化、生物多樣性喪失、國際安全等共同全球挑戰進行合作，並「呼籲中國敦促俄羅斯」立即停止對烏克蘭發動的「不合理、無端和非法的戰爭」、無條件從烏克蘭撤軍。

香港《南華早報》認為，雖然公報中的許多批評詞彙無疑是陳詞濫調，但美國此前一直無法成功說服G7其他成員國在公報中用類似表述提及涉華議題。此次G7公報中一共提到中國14次，一年前的公報只有4次。

在28日閉幕演講中，東道主德國總理蕭茲表示，只有當普丁承認他在烏克蘭的計畫不會成功時，西方對俄羅斯的制裁才會結束，「我們希望，我們和許多其他國家實施的對俄制裁不會被違反」。《時代周報》等德媒報導稱，此處是暗指中國。