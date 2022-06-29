員工踩爛客人包裹。（民眾提供／曹婷婷台南傳真）

以包裹服務為主的台南市東區自由路OK超商，遭人投訴員工惡搞客人包裹，不只踩爛包裹還丟馬桶，超商主管未阻止，還要員工淋尿，由於包裹為熟客的物品，客人取貨一陣傻眼，當天即已客訴，OK總公司說，員工雖稱「惡作劇」，但該起事件已違反品牌服務原則，已對相關員工懲處，並取得顧客諒解。

根據民眾向媒體投訴內容，第1段影片是員工狠摔顧客包裹在地，接著用腳踩爛包裹，第2段影片則是把包裹丟進馬桶，2段惡搞客人包裹影片還被LINE至公司員工群組，部分店員還「讚聲」，超商主管也在群組，非但沒有出言制止，還跟著瞎起鬨「拿去廁所髒馬桶水」、「你等等拿去廁所尿尿淋溼」。

由於該門市為包裹服務為主，每天受理相當多的包裹數量，OK總公司面對媒體詢問，該起事件發生在1個月前，當下已經做出處置，並強調「此次事件違反品牌服務原則，我們深感抱歉。對於單店事件總部第一時間已進行專案處理，該事件員工已進行懲處，並與顧客取得共識與諒解，後續會用更嚴謹的態度強化內部教育訓練與服務。」

據了解，員工對自身行為解釋「沒有惡意，只是惡作劇」，OK總公司說明，牽涉這起事件的主管與員工都已進行懲處，針對店員與主管惡搞客戶商品，屬於單店、單一個人行為，負責的台南區域也已加強管理訓練了。

台南市政府消保官馮祺雯說，超商員工惡搞行為除已觸犯《刑法》毀損一般物品罪，也要負起民事損壞賠償責任。她建議，民眾到超商領包裹時，如發現外觀明顯瑕疵，可拒領並同時通知寄件人立即處理；如果已領件，建議開包裹時應全程錄影，一旦發現毀損，盡快通知寄件人追究相關人責任。